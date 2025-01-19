DEM Parti''den ikinci İmralı ziyareti açıklaması! Tarih belli oldu

19 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:17

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettikten sonra Meclis'teki siyasi partilerle tek tek görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti, Öcalan ile yapılacak ikinci görüşme için kolları sıvadı. Heyetin İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığına başvuru yapacağı tarih netleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılsın, gelsin Meclis'te konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkıyla ilgili yasal düzenlemenin önü açılsın" şeklindeki çağrısının ardından başlayan barış sürecinin yankıları devam ediyor.

İMRALI HEYETİ İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti, daha sonra Meclis'te siyasi partilerle görüşecek sürece ilişkin fikir alışverişinde bulundu. TBMM'de görüşmelerini tamamlayan DEM heyeti, ikinci kez İmralı'ya gerçekleştireceği ziyaret için düğmeye bastı.

TARİH BELLİ OLDU

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Başvuru sonrası kısa süre içinde ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ikinci İmralı görüşmesine yönelik henüz bir başvuru yapılmadığını söylemişti.

DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç’un açıklamasına cevaben, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.