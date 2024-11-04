DEM Parti'den kayyum ataması sonrası ilk açıklama

04 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:59

DEM Parti'den Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına ilişin açıklama geldi. "Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir" şeklinde başlayan açıklamada "Sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur" açıklaması yapıldı.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'nde Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'nde Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından DEM Parti sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. "Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir! Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması" başlığı ile yapılan açıklamada "Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır" denildi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bir çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız" ifadeleri yer aldı.