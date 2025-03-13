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 | Murat Makas

DEM Partili kadınlardan AK Parti’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İmralı heyetine randevu veririm" cevabı sonrası DEM Parti hamlelerine başladı. DEM Partili kadınlar AK Partili kadınlarla görüştü.

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DEM Partili kadınlardan AK Parti’ye ziyaret
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin "DEM Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "İmralı heyetine randevu veririm" cevabı sonrası DEM Parti harekete geçti.

DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti Kadın Sözcüsü Halide Türkoğlu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Partili kadınlarla görüştü.
AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Leyla Şahin Usta ile İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ev sahipliği yaptı. DEM Parti heyetinde DEM Parti Kadın Sözcüsü Halide Türkoğlu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz yer aldı.

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