DEM Parti'li Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı

30 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:43

Son dakika haberi: Görevden uzaklaştırılarak 22 Kasım'da yerine kayyım atanan DEM Parti'li Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Orhan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nde DEM Parti'li Cevdet Konak'ın tutuklanmasının ardından bu kez Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Pertek Emniyeti'nce gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı.

EV HAPSİNDEYDİ

Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanması ve Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen eylemlere katılan Birsen Orhan "suç işlemeye tahrik" suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca Orhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

BİRSEN ORHAN TUTUKLANDI

Pertek'teki evinde ayak bileğine takılı elektronik kelepçeyle ev hapsinde olan Birsen Orhan'a bu sabah operasyon düzenlendi. Orhan, 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'polise mukavemet' gerekçesiyle gözaltına alınan Orhan, '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

Orhan, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

TUNCELİ BELEDİYESİ'NE KAYYIM ATANDI

Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak, 22 Kasım'da hakkındaki terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbiyikoglu kayyım olarak atanmıştı. 31 Mart seçimlerinde yüzde 40,22 oy olarak Cevdet Konak, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmıştı.