DEM Parti'nin İmralı ziyareti! Sırrı Süreyya Önder: Eski süreçlerden daha çok umutluyum

30 Aralık 2024 12:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:42

DEM Parti heyetiyle birlikte İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder'den açıklama geldi. Önder "Eski süreçlerden daha umutluyum. 2025'te açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​'un İmralı​'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti​ heyetine izin verildiğini duyurmasının ardından İmralı​'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önemli açıklamalarda bulundu.

"ESKİ SÜREÇLERDEN DAHA UMUTLUYUM"

İmralı görüşmesinin ardından A Haber'e konuşan Önder, "Eski süreçlerden daha umutluyum. 2025'te açıklama yapacağız." dedi.

DEM PARTİ​'DEN DE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ziyaret sonrası DEM Parti'den de bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluk. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir" denildi. Ayrıca görüşmede Öcalan'ın "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim." dediği bildirildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Görüşme süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

26 Kasım'da DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 27 Aralık'ta ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.