DEM'li vekilin provokasyonunu vatandaşlar suya düşürdü: Bunlar bizden değil

23 Haziran 2024 18:04 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:05

Diyarbakır-Mardin arasında çıkan anız yangınında bilanço ağırlaştı. Yaralılardan biri daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 15'e yükseldi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşlar ilgi gösterirken DEM'li milletvekillerinin provokasyonu tepki çekti.

Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde taziye ziyareti gerçekleştirirken DEM'li milletvekilleri durumu provoke etmeye çalıştı. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu tavrı DEM Parti'lilerin provokasyonu boşa çıkardı.

"BUNLAR BİZDEN DEĞİL"

Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" dedi.

"DEFOLUN BURADAN"

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Parti'lilere tepki gösterdi.

Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, yaşananlardan dolayı özür dileyerek "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar" dediler.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde perşembe akşamı saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.