'Dersim işgal edildi' diyen DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı!

23 Kasım 2024 20:24 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 20:35

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" sözleri üzerine bugün gözaltına alındı.