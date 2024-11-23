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'Dersim işgal edildi' diyen DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 20:24 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 20:35

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" sözleri üzerine bugün gözaltına alındı. 

Dün akşam saatlerinde Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül​ görevden alındı ve yerlerine kayyum​ atandı. Şehirde gösteriler patlak verirken Tunceli Belediye'si önünde DEM Parti'li Birsen Orhan'ın sarf ettiği sözler tepki toplamıştı. 

DEM PARTİ'Lİ BİRSEN ORHAN GÖZALTINA ALINDI!

Tunceli'yi 'Dersim' olarak nitelendiren Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." demişti.

'Dersim işgal edildi' diyen DEM Partili Birsen Orhan gözaltına alındı!  - 1. Resim

Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen DEM Partili isim ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Birsen Orhan polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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