'Dersim işgal edildi' diyen DEM Partili Birsen Orhan'a tutuklama talebi!
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" sözleri üzerine dün gözaltına alınmıştı. Orhan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İki gün önce Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Şehirde gösteriler patlak verirken Tunceli Belediye'si önünde DEM Parti'li Birsen Orhan'ın sarf ettiği sözler tepki toplamıştı.
DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Tunceli'yi 'Dersim' olarak nitelendiren Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." demişti. Bu sözler üzerine Orhan akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ!
DEM Parti'li Birsen Orhan 'suç işlemeye tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamaları kapsamında tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.