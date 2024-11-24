'Dersim işgal edildi' diyen DEM Partili Birsen Orhan'a tutuklama talebi!

24 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:13

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" sözleri üzerine dün gözaltına alınmıştı. Orhan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.