Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti: Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…

19 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:29

İYİ Parti'de yerel seçim sonrası yapılan Kurultay'da başkanlık yarışını kazanan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, eski Genel Başkan Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.

"DÜNÜMÜZ DE BİZİM, YARINLARIMIZ DA"

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşan Dervişoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…"