12 Kasım 2024 23:35 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:42

Seçim sürecinden bu yana ortak grup kurup kurmayacakları yönünde tartışmalar süren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kararlarını verdi. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi ise 9 milletvekili ile Meclis'te temsil ediliyor.

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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM'de ortak grup kurmak için sonunda karar verdi. Üç parti çatı partisi kuracak ve TBMM'de grup kuracak. Bu şekilde 34 milletvekili ile temsil sağlayacak.

2023 Genel Seçimleri öncesi birlik görüşmelerinde Altılı Masa’da yer alan ve CHP listelerinden adaylarını gösteren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ise 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Partisi 3 milletvekili çıkarmıştı.