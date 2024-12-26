DEVA Partili milletvekillerinin Saadet Partisine geçeceği iddiaları için dikkat çeken açıklama!

26 Aralık 2024 19:42 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 19:50

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti. Kaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kaya, “Olumlu bakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İşte ayrıntılar...

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçeceği iddiaları gündemdeydi. Kaya, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun devam etmesine katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.

HENÜZ RESMİ ADIM ATILMADI!

Henüz resmi bir işlem yapılmadığını vurgulayan Kaya, geçiş sürecinde olumlu bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti. Ayrıca, üç partinin Meclis'te ortak grup kurma çalışmalarının değerli olduğunu, ancak bu sürecin zaman alacağını belirtti. Kaya, kendisi ve Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlandığına yönelik haberleri düzeltmek istediğini de ekledi.

Kendisi ve Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlandığına yönelik haberleri düzeltmek istediğini belirten Kaya, "3 partinin Mecliste ortak grup kurma noktasındaki çalışmaları kıymetli ama bu, bir süreç alacak. Bu süreç devam ederken, DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından da bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik." diye konuştu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu artışın işçilerin emeklerinin karşılığı olmadığını ifade etti. "Çin'in 'terörizmle mücadele' adı altındaki politikalarının, Uygurların hayatını adeta cehenneme çevirdiğini" söyleyen Kaya, "Çin'in zulmü altında ezilen Uygur Türkleri, adeta 21. yüzyılın en büyük insanlık dramını yaşıyor." ifadesini kullandı.

Uygur Türklerinin, kendi dillerini konuşabilmelerinin, inançlarını özgürce yaşayabilmelerinin ve kültürlerini gelecek nesillere aktarabilmelerinin bir hak olduğunu vurgulayan Kaya, bu insanların feryadının artık duyulmasını istedi.

3 LİDER MUTABIK KALDI

Kaya, bir gazetecinin, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Ekmen ile Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunduklarına dair haberleri anımsatması üzerine, "Geçtiğimiz gün 3 parti lideri bir araya geldiler. Bu toplantıda 3 partinin TBMM'de ortak bir grup içerisinde milletvekillerinin faaliyetlerini sürdürmesi konusunda aralarında son derece verimli görüşmeler gerçekleşti. Ana perspektifte 3 lider mutabık kaldı. Şimdi bu sürecin teknik kısımlarının ilerletilmesi ve görüşmelerin nihayetlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kısa süre içerisinde de bunların nihayetleneceği konusunda bir düşüncemiz var." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından bunun önemli bir adım olduğunu dile getiren Kaya, "Türkiye, iki kutuplu bir siyaset içine şu an sıkıştırılmış durumda. Türkiye'nin yeni bir nefes almaya, yeni bir yola ihtiyacı var." görüşlerini savundu.

Kendisi ve Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlandığına yönelik haberleri düzeltmek istediğini belirten Kaya, "3 partinin Mecliste ortak grup kurma noktasındaki çalışmaları kıymetli ama bu, bir süreç alacak. Bu süreç devam ederken, DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından da bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik." diye konuştu.