DEVA Partisi'nde Ali Babacan'a rakip çıktı, genel başkanlığa aday oluyor

20 Temmuz 2024 07:42 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 07:51

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) eylül ayında 2. Olağan Büyük Kongresi'ne gidiyor. AİHM'in Türkiye Masası'nda İnsan Hakları Uzmanı olarak görev yapan Avukat Salih Efe, Babacan'ın koltuğuna rakip oluyor.

31 Mart yerel seçimlerinde bir ilçe ve üç belde kazanarak hedeflediği oy oranına erişemeyen DEVA Partisi Ali Babacan'ın yeniden aday olmasının beklendiği kongre yapacak.

"ŞİRKET GİBİ YÖNETİLİYOR, İTİRAZIM VAR"

Partide genel sekreter yardımcılığı başta olmak üzere mülteci/göçmen komisyonlarında da görev alan avukat Salih Efe, DEVA Partisi’nin Büyük Kongresi’nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

DEVA Partisi’nin zaman içinde kuruluş ruhundan ve felsefesinden uzaklaştığına dikkat çekerek, partinin dar bir kadro tarafından ‘şirket’ gibi yönetildiğini savunan Efe, kongre sürecinde adaylığını ‘itirazım var’ sloganıyla yürüteceğini söyledi.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN MUHALEFETE İTİRAZ EDİYORUM"

DEVA Partisi’ni içinde bulunduğu zor durumdan çıkararak iktidara talip hale getireceklerinin de altını çizen Efe, aday olmasına neden olan itirazlarını ise şu şekilde açıkladı:

“Halkımızı ve ülkemizi durmadan fakirleştiren bu siyasi sisteme, iktidara, siyasi liderlere ve siyasetçilere itiraz ediyorum. Emekliyi, köylüyü, esnafı bu hale getiren iktidara ve siyasi liderlere itiraz ediyorum. Gençleri umutsuzlaştırıp ülkesinden kaçırtan bu siyasi iktidara itiraz ediyorum. Sokak ortasında kadınları öldüren bu sistemi durdurmak için elinden geleni yapmayan iktidara itiraz ediyorum. Rant, çıkar, menfaat, makam, mevkii, ihaleden başka bir şey düşünemeyen iktidar mensuplarına itiraz ediyorum. Görevini gerektiği gibi yapamayan muhalefet liderlerine itiraz ediyorum.”

"İLKELERİNE BAĞLI KALMAYAN ALİ BEYE İTİRAZ EDİYORUM"

Ali Babacan’ın partiyi iyi yönetemediğini, kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığını da sözlerine ekleyen Efe,

“DEVA Partisi’ni kurup ilkelerine bağlı kalamayan Ali Babacan’a ve partiyi şirket gibi yöneten dar çekirdek kadrosuna itiraz ediyorum. Partimizi bu hale getiren partili sorumlulara itiraz ediyorum. Partili değerli arkadaşlarımızın partimizi bırakıp gitmelerine sebep olan Ali beye ve çekirdek kadrosuna itiraz ediyorum. Yani özetle partimizi kuruluştan şimdiye kadar kamuoyuna deklare ettiği gibi yönetemeyen Ali Beye itiraz etmek, ve hem DEVA Partisi hem de halkımız için bir umut olmak için bu demokratik yarışta ben de varım” dedi.