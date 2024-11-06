"Devlet Bahçeli, Ahmet Türk'le görüştü" iddiasına yalanlama geldi!

06 Kasım 2024 20:54 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iki gün önce yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştüğü iddiaları yalanlandı. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada görüşme haberlerinin doğru olmadığı ifade edildi.

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin grup toplantısında dün yaptığı konuşmada, yerine kayyum atanan Ahmet Türk​ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı​'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Bahçeli'nin Türk ile görüştüğü iddia edildi.

DEVLET BAHÇELİ İLE AHMET TÜRK GÖRÜŞTÜ MÜ?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ikilinin görüşme yaptığının yalanlandığını duyurdu.

MHP yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden Atik, "Görüştüğüm MHP yetkilileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk'le görüştüğü iddiasını yalanladı. Görüşme haberleri doğru değil." dedi.

AHMET TÜRK NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından ise yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa Sayın Bahçeli ile de görüşürüz" demişti.