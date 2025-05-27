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 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez konuştu: Vakit hızla yaklaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlıktan aylar sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, "Her şeyin bir vakti var, o vakit hızla yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik aslıyla tebarüz etmektedir" dedi.

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Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez konuştu: Vakit hızla yaklaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:07

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Şehitlik en yüce makamın adı, en yüksek mertebenin tarifidir. Karanlıktan medet umanlar tarihin harabelerinde unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık saçan şerefli mücadeleleriyle yaşadıkları çağın üstüne çıkmışlardır. Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya döndükçe dilden dile anlatılacak, minnetle paylaşılacak.

"HER DÖNEMİN DEĞİL DAVASININ ADAMI OLDULAR"

Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıllarında somutlaştıran sergengeçti yüreklerdir. Hiçbir şehidimiz günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi olmadı. Vatana, millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adadılar. Fil dişi kulelerine değil kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler.

"MASKE TAKIP ÜLKÜCÜ HAREKETİ SUÇLAMALARI SAYGISIZLIK"

Merhum halk ozanımız Yunus diyor ya; 'Olsun be aldırma, yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kardır, mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır.'

Toprağımızda izi olmayanların, tohum saçılan emekleri inkar edenlerin, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin, bugünlerde maske takıp milliyetçi ülkücü hareketi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.

Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez konuştu: Vakit hızla yaklaştı

"HER ŞEYİN VAKTİ VAR, O VAKİT HIZLA YAKLAŞTI"

Gerçekten her şeyin bir vakti vardır, o vakit hızla yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik aslıyla tebarüz etmektedir.

"ÇIKAR SEVDALISI SİYASİ DEVŞİRMELER ÜLKÜCÜLERE NÜFUZ EDEMEZ"

Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, ömrümüzün tam merkezindedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devre mülk gibi gören sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe mahkumdur. Çıkarlarının sevdalısı olan siyasi devşirmeler ülkücü şuura nüfuz edemez. Hiçbir surette yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerinin değerinden bahsedilemez.

"ŞEHİTLERİMİZ YANLIŞA ORTAK OLMADI"

Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı yüce Allah'ın rahmetindedir. Hepsinin mücadelesi onurludur. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlardır. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygıyla, rahmetle, özlemle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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