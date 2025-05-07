Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Devlet Bahçeli 3 ay sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin TBMM'deki Sırrı Süreyya Önder için düzenlediği taziye programına katıldı. Bahçeli'nin Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafına dokunarak rahmet dilediği anlar dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 13:34

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenleniyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 99 gün sonra yeniden Meclis'e dönerek anma törenine katıldı.

VEKİLLER TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti milletvekili ve PM üyesi Saruhan Oluç ile Sırrı Süreyya Önder’in ağabeyi Ali Önder, TBMM Tören Salonu’nda taziyeleri kabul ediyor.

AYLAR SONRA MECLİS'TE

MHP Lideri Bahçeli aylar sonra meclise gelerek DEM Parti'nin Önder için düzenlediği taziye programına katıldı.

Devlet Bahçeli 3 ay sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder'in annesi gözyaşlarına boğuldu: 'Kurban olayım sana, hiç derdini söylemedin'
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in mektubu herkesi ağlattı: 'Baba, hayatın bütün rengi gitti!'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.