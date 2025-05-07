Devlet Bahçeli 3 ay sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenleniyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 99 gün sonra yeniden Meclis'e dönerek anma törenine katıldı.

VEKİLLER TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti milletvekili ve PM üyesi Saruhan Oluç ile Sırrı Süreyya Önder’in ağabeyi Ali Önder, TBMM Tören Salonu’nda taziyeleri kabul ediyor.

AYLAR SONRA MECLİS'TE

MHP Lideri Bahçeli aylar sonra meclise gelerek DEM Parti'nin Önder için düzenlediği taziye programına katıldı.