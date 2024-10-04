Devlet Bahçeli DEM Partililerle tokalaşmasının gerekçesini açıkladı! Erdoğan'ın o konuşmasını işaret etti

04 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:03

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yeni yasama yılının açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması gündem oldu. Sürpriz olarak karşılanan normalleşme hamlesinin gerekçesini ilk kez açıklayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 1 Ekim'de tarihi anlar yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce kapatma çağrısı yaptığı DEM Parti'nin milletvekilleriyle tokalaşması siyasetin gündemine oturdu.

"ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM"

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında DEM Parti sıralarına doğru giden Devlet Bahçeli, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleriyle tokalaştı. Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TOKALAŞMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasının arkasındaki sebep ortaya çıktı. MHP lideri, gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada DEM Partililerin elini sıkmasının gerekçesini açıkladı. Devlet Bahçeli, tokalaşma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi sağlam tutma çağrısının ardından aldığını belirtti.

ERDOĞAN'IN BU SÖZLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sinan Burhan'a konuşan MHP lideri Bahçeli, "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadır. Erdoğan'ın meclis açılışındaki 'İktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir' şeklindeki sözleri üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldım" diye konuştu. Bahçeli, milletvekillerinin normalleşme sürecine öncülük etmesi gerektiğine de dikkat çekti.