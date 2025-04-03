Devlet Bahçeli mesaiye geri dönüyor! Kulislerden dikkat çeken iddia

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 28 Ocak'tan bu yana partisinin grup toplantısına katılmayan ve 5 Şubat'ta kalp ameliyatı olduğu ortaya çıkan Bahçeli sahalara geri dönüyor. Özellikle hayatını kaybettiği spekülasyonları uzun süredir konuşulan MHP liderinin işbaşının ardından ilk ziyaret edeceği adres de belli oldu.