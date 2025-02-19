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 | Onur Kaya

'Devlet Bahçeli öldü' iddiası gündem oldu! MHP'den açıklama geldi

İki hafta önce geçirdiği ameliyatla kalp kapakçığı yenilenen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öldüğüne yönelik iddialar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu iddialara MHP'den cevap geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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'Devlet Bahçeli öldü' iddiası gündem oldu! MHP'den açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu oldu. 4 Şubat'ta kalp kapakçığı değiştirilen Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada ortaya atılan 'öldü' iddialarına MHP'den cevap geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eyyup Yıldız, "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"KISA SÜREDE MESAİSİNE BAŞLAYACAK"

MHP liderinin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara’ya dönmüş, nekahet sürecinin ardından Allah’ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ"

Bahçeli hakkında çıkan haberleri eleştiren Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah’tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir! Bilinmelidir ki, Türkiye’nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurtdışında yürütülen başarılı süreçler bazı odakları rahatsız etmiştir. Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur" dedi.

"BAHÇELİ MİLLETİNİN SEVGİSİYLE AYAĞA KALKTI"

Bahçeli hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirten Yıldız şöyle devam etti:

"Ancak unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin tokadıyla yüzleşecektir. Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur! 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!' Biz de unutmayacağız!

"BU FİTNEYİ YAYANLARDAN TEK TEK HESAP SORACAĞIZ"

Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız! Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

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Sıkça Sorulan Sorular

DEVLET BAHÇELİ KAÇ YAŞINDA?
1948 yılında Osmaniye'de doğan Devlet Bahçeli 77 yaşındadır.
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