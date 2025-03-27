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 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli siyaset sahnesine geri dönüyor! Tarih vererek açıkladı

Şubat ayının başında kalp ameliyatı olduktan sonra haftalardır görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye yeniden başlıyor. Bahçeli döneceği tarihi bizzat paylaştı. MHP'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

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KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 11:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset sahnesine kaldığı yerden devam etmek için gün sayıyor. Şubat ayında kalp kapakçığının değiştirildiği ameliyattan bu yana hiçbir görüntüsü ortaya çıkmayan MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sağlık durumuyla ilgili birçok spekülasyon yapılan Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA DÖNÜYOR

MHP lideri Ramazan Bayramı'ndan sonra yeniden sahaya inecek. Gazeteci Kübra Par'a konuşan MHP'li İsmail Özdemir "Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacak." açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'DEN ÖZLEM GÜRSES'E TELEFON

Ayrıca gazeteci Özlem Gürses de Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Bahçeli'nin kendisini kandilini kutlamak için aradığını söyleyen Özlem Gürses, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün saat 15.30 gibi telefonum çaldı. MHP'nin Özel Kalem Müdürü arıyordu. Telefonu açtım ve karşımda Devlet Bahçeli'yi buldum. Devlet Bahçeli dün beni aradı, Kandil vesilesiyle aradığını ifade etti. Sesi son derece sağlıklı, hatta espriler yaptı. 'Sayın Genel Başkan hakkınızda birçok tevatür var' dedim, 'Yok, ben gayet iyiyim. Bayram sonrası da hızla mesaiye dönmek için hazırım.' dedi."

'ENTÜBE EDİLDİ' İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddialarına cevap verdi. Söz konusu iddianın doğru olmadığını bildiren DMM şu açıklamayı yaptı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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