Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları başkanlarını topluyor

24 May 2024 07:35 - Güncelleme : 24 May 2024 07:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanları ile kampta buluşacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya geliyor. Bahçeli, Kızılcahamam'daki kamp kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile buluşacak.

Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen ve bugün başlayacak olan kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Program, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilecek.