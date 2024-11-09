Devlet Bahçeli yine video yayımladı! Yeni mesajı dikkat çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesaj dolu videolara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan olan 'Fikrimin İnce Gülü'nü dinleyen Bahçeli, Ankara sokakların klasik otomobilini sürdü. MHP'nin hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobili ile Ankara sokaklarında dolaştı.
Gezi sırasında Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarından biri olan "Fikrimin İnce Gülü"nü dinledi.
DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ VİDEO!
Bahçeli’nin bu anları, partinin sosyal medya hesaplarından "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri olan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajıyla paylaşıldı.