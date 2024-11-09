Devlet Bahçeli yine video yayımladı! Yeni mesajı dikkat çekti

09 Kasım 2024 18:30 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesaj dolu videolara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan olan 'Fikrimin İnce Gülü'nü dinleyen Bahçeli, Ankara sokakların klasik otomobilini sürdü. MHP'nin hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük etkileşim aldı.