Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz paylaşımı: İhanete karşı milletin kıyamı

MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. "15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde paylaşım yaptı. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"15 TEMMUZ İŞGAL VE İHANETE KARŞI MİLLETİN KIYAMI"

"15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum."

"EN AĞIR ŞEKİLDE BEDELİNİ ÖDERLER"

Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin en ağır şekilde bedel ödeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" dedi.