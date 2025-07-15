Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz paylaşımı: İhanete karşı milletin kıyamı

MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. "15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz paylaşımı: İhanete karşı milletin kıyamı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 05:02
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 05:26

Milliyetçi Hareket Partisi () lideri darbe girişiminin yıl dönümünde paylaşım yaptı. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"15 TEMMUZ İŞGAL VE İHANETE KARŞI MİLLETİN KIYAMI"

"15 Temmuz milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Hainlerin başı ezildi

"EN AĞIR ŞEKİLDE BEDELİNİ ÖDERLER"

Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünenlerin en ağır şekilde bedel ödeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" dedi.

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz paylaşımı: İhanete karşı milletin kıyamı
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#fetö
#mhp
#gaziler
#15 temmuz
#şehitler
#Darbe Girişiminde
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.