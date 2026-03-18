Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajı: Çanakkale Türkiye'nin ebedi varlığının teminatıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Türk milletinin Çanakkale'de düşman kuvvetlerine karşı emsalsiz bir haysiyet müdafaası sergilediğini belirten Bahçeli, "Çanakkale'de kurulan müdafaa Türkiye'nin ebedi varlığının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 05:33
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 05:40

Genel Başkanı , 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajında, Çanakkale'yi Türk milletinin istiklal ve geleceği için sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaası olarak tanımlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri şükranla andı.
MHP Lideri Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı.
Bahçeli, Çanakkale'yi Türk milletinin istiklal ve istikbali uğruna sergilediği "emsalsiz bir haysiyet müdafaası" olarak nitelendirdi.
Mesajında, vatanı çiğnemek isteyen müstevli kuvvetlerin karşısında korkuyu yenmiş, kenetlenmiş bir millet bulduğunu belirtti.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.
"ÇANAKKALE EMSALSİZ BİR HAYSİYET MÜDAFAASI"

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli, Çanakkale'nin çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaası olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

"Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."

