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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 02:30
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 03:46

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 02:30
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 03:46

(MHP) Genel Başkanı , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni İstiklal Harbi'nin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseri olarak nitelendirdi.
Ecdattan devralınan mukaddes emaneti, fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma kararlılığında olduklarını belirtti.
Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele komutanlarını, ilk Meclis üyelerini, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle andı.
Cumhuriyetin 103. yılını kutladı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir.

Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi 'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

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#devlet bahçeli
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#milliyetçi hareket partisi
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#Türk Milleti
#Politika
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