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 | Özge Sönmez

Devlet Bahçeli'den Leman'a sert tepki! 'İğrenç saldırıyı lanetle kınıyorum'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Leman dergisinin Hazreti Muhammed ile ilgili yayımladığı karikatüre sert tepki gösterdi. Konu ile ilgili konuşan Bahçeli, "Sözde bir mizah dergisinde efendimiz Resurullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:27

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, Leman dergisinin peygamberimizle ilgili yayımladığı karikatüre sert tepki gösterdi. Saldırıyı lanetleyen Bahçeli, "İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı, siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum" ifadelerini kullandı.

LEMAN'A SERT TEPKİ

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözde bir mizah dergisinde efendimiz Resurullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyorum. İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı, siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.

Fitne durur mu? Elbette durmadı. Yaylım ateşine ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğumu öne süren özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk.

ORMAN YANGINLARI

Ormanlar milli servettir. Bir ağacın yanması esasen ülke varlığına kastetmektir. Yangınlar, artık tahammül sınırlarını taşmıştır. Geçen hafta ülkemizde çıkan orman yangınları, olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir.

Yangınlar, sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Yalnızca izmaritten 81, piknik ateşinden 50 yangının çıkması ihanet değil midir? Uyulması gereken kanunlar vardır ve bellidir. Yeter ki tam ve eksiksiz tatbik edilsin. Yangınlara karşı devletin her kurumu ile dayanışma halindeyiz. Milletimize yangınlarla boğuşan yöre insanımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralarımızı saracağımıza inanıyorum."

"CHP NE YAPACAĞINI BİLMEZ HALDE"

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından, kongrelerin gölgelenmesine kadar en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması, günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez haldedir.

CHP'nin 38'inci kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim.

Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsattır.

CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak kadar çizmeyi aşmıştır. Dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.

"KARA BİR DÖNEM AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMALI"

Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır. Süreklilik içeren barış ortamına duyulan özlemdir. Komşu coğrafyaları tesirine alan istikrarsızlık dalgasına karşı iç bünyemizde tesis edilen emniyet kuşağıdır.

Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Ödenen bedellere, çekilen çilelere, acılara tekrar katlanmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması sağlanmalı. Provokasyon mahiyetli, hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir.

27 Şubat İmralı açıklamasına müzahir şekilde, PKK örgütsel varlığını feshettiğini 12 Mayıs'ta açıklamıştır. DEM Parti'nin temasları kayda değerdir. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur.

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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#orman yangınları
#milliyetçi hareket partisi
#islamofobi
#Leman Dergi
#Karikatür
#Politika
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