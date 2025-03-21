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 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, vatandaşları sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Bahçeli, "Yargıya saygı duy, partinde otur" mesajını gönderdi.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki koymak için 81 ilde vatandaşları barışçıl eylem için vatandaşları sokağa çağırdı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEK CÜMLELİK UYARI

Özel'in çağrısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tek cümlelik uyarı geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1903065660835471522

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de miting düzenlemiş, vatandaşları sokağa çıkmaya davet etmişti.

Bugün de bir basın toplantısında aynı çağrıyı tekrarlayan Özgür Özel şöyle konuştu:

"Sokağa çağırıyorum evet ama şiddet için çağırmıyorum. Kanunsuz emirle kurulan barikatlardan polisimize zarar vermeden akın geçin. Her yeri tutsalar evinizin önüne çıkın, birleşebildiğini yerde birleşin. Bu gece millet sandığına, seçtiğine sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye ve polise zarar vermeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara çağırıyoruz. Çatışmaya değil barışmaya, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

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#Politika
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