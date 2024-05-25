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Bahçeli'den sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 May 2024 15:22 - Güncelleme : 25 May 2024 15:36
Bahçeli&#039;den sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde yaşanan sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, "Zannediyorum ki Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler nezdinde tasarruf sağlanacak" dedi.

Durumu 'Çok tehlikeli' olarak ifade eden Bahçeli, "Zannediyorum ki Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler nezdinde tasarruf sağlanacak" dedi.  

Bahçeli, "Sokak hayvanları sevgisi üzerine aşırı yorum yapanlar sokak hayvanlarından şikayet eder hale geldi" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com
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