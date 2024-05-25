Bahçeli'den sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi

25 May 2024 15:22 - Güncelleme : 25 May 2024 15:36

Durumu 'Çok tehlikeli' olarak ifade eden Bahçeli, "Zannediyorum ki Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler nezdinde tasarruf sağlanacak" dedi.

Bahçeli, "Sokak hayvanları sevgisi üzerine aşırı yorum yapanlar sokak hayvanlarından şikayet eder hale geldi" ifadelerini de kullandı.