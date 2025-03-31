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 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Prangalar sökülüp atıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, son dönemde yaşanan olaylar ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik mesajlar verdi.

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Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Prangalar sökülüp atıldı
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 09:35

MHP Lideri Devlet Bahçeli, son dönemdeki olaylarla ilgili Türkgün'e açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu aktaran Bahçeli, “Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede, yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi ‘Türkiye’nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye’ çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini aktaran MHP lideri, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN"

İmralı'dan yapılan tarihi çağrıdan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür” dedi.

“TERÖRDEN ÇIKAR DEVŞİRENLER, SÜRECİ ENFEKTE ETME YARIŞINDA"

‘Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanların devrede olduğunu da belirten MHP lideri Bahçeli, “Terörden çıkar devşirenler, süreci enfekte etme yarışında. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmekte. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PRANGALARINI SÖKÜP ATMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Parlamenter sistem döneminde yaşanan anti demokratik süreçler, muhtıra ve darbe dönemlerinin kapandığını belirten Bahçeli, "Türkiye prangalarını söküp atmıştır" dedi. Bahçeli, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiğimiz süreçte bugün bölücü terör prangasından da tümüyle kurtulmak, terörsüz Türkiye’yi inşa etmek vaktidir" ifadelerini kullandı.

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