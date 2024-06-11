Devlet Bahçeli'nin yüzüğündeki dikkat çeken mesaj!

11 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:09

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında yaktığı yüzük ve rozet dikkat çekti. Bahçeli'nin rozetinde yazan yazıdaki mesaj gündem oldu.

"CUMHURBAŞKANI HERKESLE GÖRÜŞEBİLİR"

Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Meral Akşener ile yaptığı, bu akşam ise CHP lideri Özgür Özel ile yapacağı ikili görüşmeleri değerlendiren Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur" ifadelerini kullandı.

YÜZÜKTEKİ MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

MHP liderinin grup toplantısında taktığı yüzük ile rozetteki Türkçe ve Göktürkçe ifadeler dikkat çekti. Yüzükte Türkçe 'Allah bana yeter' yazdığı, rozetinde ise Göktürkçe 'Allah bana yeter' yazdığı görüldü.

YÜZÜKTEKİ MESAJ KİME?

Söz konusu rozet ve yüzük detayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı görüşme öncesi sosyal medyada gündem oldu. Yüzükteki mesajın görüşmeye gönderme olduğu iddia edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Halk TV'ye konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yüzüklü mesajın ne anlama geldiğiyle ilgili soruya "Bu yüzüğün bir anlamı olabilir. Bir yumrukla mesaj vermek istiyor olabilirler. Ancak bunu yorumlamak bize düşmez. Çünkü bu mesajın muhatabı biz değiliz" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Öte yandan Devlet Bahçeli, yüzüğünün olduğu fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı.