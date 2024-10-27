Devlet Bahçeli'nin çağrısına Özgür Özel'den şartlı destek! 'Bunun yeri Meclis değil' diyerek öneri sundu

27 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:49

MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ı örgütü lağvederek TBMM'de konuşma yapması çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şartlı destek geldi. Özel, konuşmanın yerinin Meclis olmasına itiraz ederek öneri sundu.

MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK​ lideri Abdullah Öcalan’a, terör örgütünü lağvetmesi şartıyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı hakkında CHP​ lideri Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, öneriye şartlı destek verirken, söz konusu konuşmanın Meclis çatışı altında olmasına itiraz etti. Silah bırakma çağrısının desteklenebilecek nitelikte olduğunu belirten Özel, buna karşın şehit ve gazi yakınlarının yüzüne bakamayacakları bir iş yapmayacaklarını dile getirdi.

ERDOĞAN'A KONUŞMA ÇAĞRISI

Sözcü’ye konuşan Özel, hükümet kanadıyla kurdukları temaslarda ne Bahçeli’nin ne de Erdoğan’ın “çözüm süreci” veya “Kürt sorunu” hakkında herhangi bir konu gündeme getirmediğini belirtirken, Bahçeli’nin çıkışını yorumladı. Bu yönde bir adım atılacağı konusunda duyumların kulağına geldiğini belirten Özel , "Devlet Bey’in bir şeyler söylemesini ve Tayyip Bey'in elini rahatlatmasını bekliyordum. Ama 'Abdullah Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun' demesini beklemiyordum. Devlet Bey açıklıkla söylemiyor ama çağırdığı kürsü aslında o an konuştuğu kürsü. Çünkü MHP ve DEM aynı toplantı salonunu kullanıyorlar. 'Buraya gelsin' diyor yani. Buna ben de şaşırdım. (Erdoğan’ın) Ya elini rahatlatmak istiyor ya da atılamayacak bir adımı önererek onun önünü kesmek istiyor. Bunu göreceğiz. Bunun için Erdoğan'ın konuşmasına ihtiyaç var.”

"BU, BİR KERE ANAYASAL DEĞİL"

Öcalan’ın silah bırakma çağrısının destekleyebileceği bir talep olacağını belirten Özel "Bunda bir sorun yok. Ama bunu yapmak için niye Meclis’e geliyor? Benim bir altın standardım var. Bu sorun, çözülürken kapsansın diyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız işler yapmamamız lazım. Abdullah Öcalan çözüme katkı sağlayacaksa, konuşacaksa ona bir sürü imkân verilir. Avukatları, akrabaları kanalıyla konuşabilir. Teknik imkânlarla bir konuşma yayınlanabilir. Meclis kürsüsü, hele hele Bahçeli’nin dediği gibi önce gelecek konuşacak, iyi konuşursa umut hakkından yararlanacak vesaire. Bu bir kere anayasal değil, hukuki değil. Silahların bırakılması için Öcalan dahil tüm aktörlerin konuşması ve çağrı yapmasına evet, ama Meclis kürsüsüne Öcalan'ın getirilmesi gibi bir önermeyi paylaşmıyorum” dedi.