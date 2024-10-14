Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oldu! İçinde yer alan özel fotoğraflar çok konuşuluyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı "Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" ismiyle kitaplaştırıldı. Kendi yaşam öyküsünü konu alan kitabı imzalı olarak bakanlara hediye eden Bahçeli'nin kitapta yer alan fotoğrafları ise dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla kitaplaştırıldı. Kitap, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gençlik yıllarından itibaren ülkücülük hareketine olan bağlılığını ve bu yolda verdiği mücadeleleri, detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.
HAYAT MÜCADELESİNİ OKUYUCULARA AKTARACAK
Bahçeli’nin siyasi ve ideolojik yolculuğu, akıcı bir dille anlatılırken, okuyuculara dönemin atmosferini ve yaşanan zorlukları hissettiriyor.
OKUYUCULARIN BEĞENİSİNE SUNULDU
Bahçeli'nin yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabı, okuyucuların beğenisine sürüldü.
Bakanlıklara da kitap Devlet Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi.
EL YAZISIYLA NOT DÜŞTÜ
Bahçeli'nin, bakanlara özel olarak el yazısıyla kitabın içerisine şu notu düştüğü görüldü:
İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır.