Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını MHP'li kurmaylar anlattı: Zamanı gelince herkes anlayacak!

18 Kasım 2024 19:15 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:28

Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı hakkında MHP'li isimlerden açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman, mekan ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde herkes anlayacak" derken Yaşar Yıldırım ise MHP'nin 'oy kaygısında' olmadığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" temasıyla İzmir, Manisa, Aydın, Elazığ, Malatya, Bingöl, Samsun, Sinop ve Ordu’da bir dizi etkinlik düzenledi. Toplantılarda, partinin üst düzey isimlerinden dikkat çeken 'Bahçeli' açıklaması geldi.

Özellikle MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin grup toplantılarında gündeme getirdiği 'Öcalan' çıkışı hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bu yaklaşımın 'oy hesabı' ile ilgili olmadığını belirtti.

"OY HESABI YAPMIYORUZ"

MHP'nin ve genel başkanlarının 'oy hesabı' yapmadığını ifade eden Yıldırım, "Devlet Bahçeli, ‘Ben bu hamleyi yaparsam MHP’ye oy gelir ya da oy kaybeder’ hesabında değil. ‘Ben bu hamleyi yaparsam toprak vermem, devletin ve vatanın bütünlüğü devam eder. Sıkıntıyı çekeceksem ben çekerim. Ama bu hamleyi yapmazsam Türkiye toprak kaybeder. O zaman iktidarı ne yapayım?’ anlayışında. Ve şimdi tabii ki bu anlayışın dile dökülmüş bir sloganı var. Devlet Bahçeli hiç kimseyi kandırmıyor ki? Hepinize söylüyor, hepimize söylüyor. ‘Benim siyasi anlayışım; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyor." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ'Yİ ANLAMAK ZAMAN İŞİDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ise, Türk milliyetçiliğinin Alparslan Türkeş ile siyasi hareket olarak partileştiğini ve bu hareketin Devlet Bahçeli ile devam ettiğini ifade etti.

Türkiye için fedakarlık yaptıklarını belirten Topsakal şunları söyledi:

"Milliyetçiler yeri geldi asker, yeri geldi hamal oldular ama asla devlete yön veren düşünce sahipleri olamadılar. Hepimiz özellikle hocalar olarak yıllarca devletin her kurumunda çalıştık, üniversitelerde, akademilerde dersler verdik ama hiçbir zaman devletin eliti olamadık, ilk defa bir lider siyasi dehasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde milliyetçilerini entelektüeller olarak belirleyici konumuna getirdi. Türkiye'de basın yayın ve literatürle uğraşan her kesimde milliyetçi düşüncenin ağırlığı hissedildi. Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman işidir, mekan işidir ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır."