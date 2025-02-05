Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP'den açıklama geldi!

05 Şubat 2025 22:34 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin MHP'li kaynaklardan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal etmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara göre, Bahçeli'nin daha önce operasyon geçirdiği İstanbul Anadolu Yakası’ndaki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi. MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin ise partili kaynaklardan açıklama geldi.

MHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir." diyerek 'kalp rahatsızlığı' iddiasını yalanladı.

Yalçın yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM...

MHP'nin resmi sosyal medya hesabında ise Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in bilgi notu paylaşıldı. Metinde, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam

edecektir." denildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Konuya ilişkin Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'rutin kontroller' nedeniyle Bahçeli'nin hastanede bulunduğunu ifade etti. Özdemir, Bahçeli'nin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirtti.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sinan Burhan'ın Bahçeli iddialarına ilişkin paylaşımı şu şekilde: