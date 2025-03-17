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 | Banu İriç

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Başka sorunları da ortaya çıktı! Bahçeli ile kimler görüşüyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar gündemde. Kalp kapakçığı ameliyatının ardından Bahçeli’nin telefonla iletişimini sürdürse de yüz yüze kiminle temas kurduğu merak ediliyor. Öte yandan, Bahçeli'nin başka sağlık sorunları yaşadığı yönündeki bilgiler de TGRT Haber ekranlarında dile getirildi. İşte Bahçeli'nin sağlığındaki son durum...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 04:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni kulis bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti. Bahçeli'nin sağlığındaki son durumdan kulis bilgileri geldi.

İKİ AY KİMSEYLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

Ancak aradan geçen süreye rağmen Bahçeli'nin kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırdı. Son olarak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bahçeli’nin sağlık sürecine ilişkin çarpıcı kulis bilgileri verdi. Atik, Bahçeli’nin ciddi bir ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, kalp kapakçığı ameliyatlarından sonra hastaların en az iki ay kimseyle görüştürülmediğine dikkat çekti.

"BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI OLDUĞU DA KONUŞULUYOR"

Atik, kendi annesinin de benzer bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Annem de kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi ve iki ay kimseyle görüştürülmedi. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin de yanına girip çıkanların sayısının çok az olacağını ben tahmin ediyorum. Ama başka bir takım sağlık problemlerinin de olduğu söyleniyor. Muhtemelen çok sınırlı sayıda insanla görüşüyordur" dedi

SADECE ÖZEL KALEM EKİBİYLE TEMAS KURUYOR OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Sedat Bozkurt’un, Bahçeli’nin sadece özel kalemiyle görüştüğü yönündeki kulis bilgilerini de hatırlatan Atik, "Ben de öyle tahmin ediyorum sadece özel kalem ekibiyle doğrudan irtibat kuruyor. ihtiyaç halinde diğer parti yetkilileriyle görüşüyordur. Ama yanına kimsenin girmesine hastalık, mikrop kapma ihtimaline karşın görüşmesine izin vermiyorlardır." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BAHÇELİ NE AMELİYATI OLDU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2024 tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi. Yaklaşık 10 yıl önce takılan yapay kalp kapağında oluşan dejenerasyon nedeniyle yeniden operasyon geçiren Bahçeli'nin, 4 Şubat'ta planlı tetkik ve tedavi için hastaneye yatırıldığı, ameliyatın başarılı geçtiği açıklanmıştı.
ETİKETLER
#tgrt haber
#sağlık durumu
#devlet bahçeli
#mhp
#fatih atik
#Kalp Kapağı A Ameliyatı
#Sedat Bozkurt
#Politika
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