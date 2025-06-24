Devlet Bahçeli'nin taktığı rozet dikkatlerden kaçmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık beş ay aranın ardından partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Grup toplantılarına bir süreliğine ara verdiklerini hatırlatan Bahçeli, "28 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİNE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ”

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, “Amacımız göze görünmekten çok, gönüllerde yer edinmektir. Terörsüz bir Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz” şeklinde konuştu.“Terörsüz Türkiye çağrımı yineliyorum” diyen Bahçeli, “Bugün birlik olma günüdür. MHP olarak her şey Türkiye’nin yararınadır” ifadelerini kullandı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısına da sert tepki gösteren Bahçeli, “İsrail’in bu saldırısı tam anlamıyla bir barbarlıktır" dedi.

“TANRI TÜRK’Ü KORUSUN"

Aylar sonra TBMM’de partisinin grup toplantısına katılan Bahçeli'nin ceketinde takılı rozet ise dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli, “Tanrı Türk’ü Korusun” yazılı rozetiyle dikkat çekti.