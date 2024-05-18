Devlet Bahçeli'ye favori şarkısı soruldu! Tereddüt etmeden o parçayı açtırdı

18 May 2024 16:31 - Güncelleme : 18 May 2024 16:45

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle gündem dışı konular dahil olmak üzere sohbet eden Bahçeli'ye Özel'in ziyareti, Beşiktaş'tan ayrılışı ve en sevdiği parçalar soruldu.

ÖZGÜR ÖZEL YORUMU: HAREKETLİ, HEYECANLI VE KONUŞKAN BİR İNSAN

Bahçeli sorulan sorulara şu ifadelerle cevap verdi:

Özgür Özel'i Meclis'te yakından takip ettiğini söyleyen Bahçeli, "Bazı özellikleri var. Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GİDİŞATI SORULDU

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki gidişatı sorulması üzerine Bahçeli, "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük, Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" ifadelerini kullandı.

SEVDİĞİ ŞARKIYI DİNLETTİ

Sevdiği şarkıların sorulması üzerine MHP lider Bahçeli cevap olarak; Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını danışmanına cep telefonundan açtırarak, basın mensuplarına dinletti.