TGRT Haber
27°
Politika
 | Suat Vilgen

Devlet Başkanını taşladılar! Seçim öncesi kaos sürüyor

Arjantin'dre Devlet Başkanı Milei’nin seçim konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi. Hükümet eski başkanın yandaşlarını suçladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 06:31
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 06:31

'de öncesi siyasi tansiyon çok yüksek. Devlet Başkanı , Buenos Aires eyaletinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.

Devlet Başkanını taşladılar! Seçim öncesi kaos sürüyor

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı. Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü. Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

7 EYLÜL'DE SANDIK BAŞINA GİDECEKLER

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#Dünya
#arjantin
#arjantin
#yerel seçimler
#javier milei
#javier milei
#taşlı saldırı
#Siyasi Tansiyon
#Taşlı Saldırı
#Peronist Muhalefet
#La Libertad Avanza
#Politika
