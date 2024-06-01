Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
01 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Gazze’deki son durum ele alındı.
BAKAN FİDAN ÇİN YOLCUSU
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com