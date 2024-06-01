Tgrt Haber
Haberler>Politika>Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
01 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:56
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze’deki son durum ele alındı.

BAKAN FİDAN ÇİN YOLCUSU

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...