Dışişleri Bakanı Fidan Putin'le görüştü!

11 Haziran 2024 20:34 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı. Rusya’nın Nijniy Novgorod kenti BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Toplantı öncesinde dün Moskova’da, bugün ise Nijniy Novgorod kentinde ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, daha sonra BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen BRICS+ oturumuna katıldı.

PUTİN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanı Fidan, programı kapsamında Rus lider Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, "Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Putin, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini de belirtti.

FİDAN: FEVKALADE İYİ GİDİYOR

Bakan Fidan ise şunları dile getirdi:

"Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var"