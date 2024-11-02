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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Kasım 2024 21:57 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 21:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Cibuti temasları çerçevesinde Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.

Fidan, erken saatlerde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le görüştü! - 1. Resim

MUSA FAKİ MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.

Fidan, temasları çerçevesinde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile görüşmüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
hakan fidan

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