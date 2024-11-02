Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Kasım 2024 21:57 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 21:58

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Cibuti temasları çerçevesinde Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi. Fidan, erken saatlerde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşmüştü. MUSA FAKİ MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Cibuti temasları çerçevesinde Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi. Fidan, temasları çerçevesinde Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile görüşmüştü. İlgili Haberler Fatih Erbakan’dan Esenyurt açıklaması: Siyasi değil hukuki bir süreç olsun! AK Parti il kongreleri için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak