Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anthony Blinken ile telefonda görüştü

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Ekim 2024 23:48 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 23:49

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.