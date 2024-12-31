Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ararat Mirzoyan'la görüştü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar görüşmede ikili ve uluslararası konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve uluslararası konular ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı