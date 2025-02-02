Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas yetkilileriyle görüştü: Ateşkes masada!

02 Şubat 2025 20:46 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 20:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas yetkilileriyle Katar'da görüştü. Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.