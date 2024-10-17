Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'hazır olmalıyız' diyerek uyardı: Savaş ihtimali yüksek

17 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 22:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasına ilişkin konuşan Bakan Fidan, İsrail'in neyi hedefliyorsa onu gerçekleştirdiğini söyledi. İran ile İsrail arasındaki olası savaşı da değerlendiren Fidan, "Ülke olarak buna hazır olmalıyız, savaş ihtimali yüksek" dedi.

Filistin​ ve Lübnan'da katliam yapan İsrail ordusu, bu kez Hamas​'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı hedef aldı. İsrail ordusu, Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ateş çemberine dönen Orta Doğu'daki son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değerlendirdi. Haber Global'e konuşan Bakan Fidan, Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. İsrail ile İran arasında savaş​ çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Fidan, Türkiye'nin de bu savaşa hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HAMAS LİDERİ SİNVAR'IN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

"Savaş başladığı andan itibaren biz tarihi uyarılarımızı yapmıştık. Bu savaşın burada kalmayacağını daha da ileri gideceğini ve fay hatlarında kırılmalara neden olacağını söylüyorduk. Bunun an an artarak devam ettiğini görüyoruz. Henüz Hamas'tan doğrulama olmadığı sürece (Yahya Sinvar'ın öldüğü iddiası) kabul etmemiz doğru değil.

"GAZZE AÇIK HAVA MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ"

Gazze​ maalesef on binlerce insanın soykırıma uğradığı bir açık hava mezarlığına dönüştürüldü. İnsanlar için yaşanılamaz hale geldi. 2 milyon insan daracık bir yere sıkıştırıldı, açlıkla, susuzlukla pençeleşiyor ve hepsi maalesef bütün bir insanlığın gözü önünde oluyor. Uluslararası sistem ve hukuk tamamen kör, sessiz ve sağır olmuş durumda. Netanyahu hükümetinin hiçbir şekilde ateşkesi kabul etmemesi daha fazla kayıpları beraberinde getirdi. Netanyahu'nun kendisi için ne kadar askeri hedef varsa onların hepsini hedef alacağını zaten tahmin etmiştik.

NASRALLAH İLE NE KONUŞTU?

Görüşmemizde benim nihai değerlendirmem; Hizbullah'ın kapsamlı bir saldırıya girişmeyeceği, sadece Gazze'de askeri harekatını devam ettireceği ve ikinci bir cephenin açılmayacağına dair gözlemim vardı.

"İSRAİL NE HEDELİYORSA ONU YAPIYOR"

Şunu biliyorduk, İsrail'in planlaması başta Hamas olmak üzere daha sonra kendisi için tehdit oluşturan Hizbullah ve sonra Husiler'i ortadan kaldırmaya yönelik planları olduğunu değerlendiriyorduk. Lübnan'a saldırması bizim için sürpriz olmadı. 7 Ekim'den sonra ilk 3 hafta en büyük endişe savaşın yaygınlaşmamasıydı. Hem cephe açılmasını istemiyoruz hem de önce Gazze'ye yoğunlaşıp sonra başka bir yere döneriz fikrinin olmamasını istiyorduk ama İsrail ne hedeflediyse onu yapıyor görünüyor.

Şu anda iç içe geçmiş olaylarla baş başayız. Bir yerde Filistin Gazze soykırımı, bir yerde Lübnan var, bir yerde İran'la olası savaş ihtimali var. Hepsinin ayrı dinamiği var. Hepsinin farkındayız. Birincisi bölgede bu savaştan önce de İran ve unsurlarıyla bölgedeki birçok devletin aslında problemi vardı. Bu meselenin Filistin meselesi ile iç içe geçmesi büyük talihsizlik. Lübnan'a geldiği zaman o hassasiyeti göstermediler. Analizlerimizin paylaşılması önemli ama daha da önemlisi devletlerin birçoğunun tavır koyamayacak durumda olması. Türkiye çok ciddi uyarılar yapıyor, mesaj veriyor, deklare edilmesi uygun olmayan hususları da paylaşıyor.

"İRAN İLE İSRAİL ARASINDA SAVAŞ İHTİMALİ YÜKSEK"

Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım. Buna ülke ve bölge olarak hazır olmamız gerekiyor. Bölgede savaşın yaygınlaşması arzuladığımız bir şey değil. Var gücümüzle son 20 yıldır işgale, yıkıma maruz kalmış Orta Doğu coğrafyamızda savaşa son verme konusunda önemli bir yoğunlaşmamız var. Bölge halklarının istikrar ve güvenliği için savaşın olmaması gerekiyor. Eğer İran kendi meşru müdafaasını yaparsa bu da onun hakkıdır."