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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşını tebrik etti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan yeni görevinden ötürü mevkidaşını tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, öğle saatlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevkidaşına yeni görevinde başarı diledi.

İNGİLİZ MEVKİDAŞINA TEBRİK TELEFONU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'i tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşını tebrik etti - 1. Resim

İngiltere'de Keir Starmer'ın Başbakanlık görevine gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığına David Lammy getirilmişti. Lammy, İşçi Partisi ana muhalefetteyken Starmer'ın gölge kabinede bulundurduğu isimlerdendi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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