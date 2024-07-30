Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran yolcusu

30 Temmuz 2024 06:25 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 06:34

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti! Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti! Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'ı ziyaret edecek.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.