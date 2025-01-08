Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC'de: 2 devletli çözüm gerekiyor!

08 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:43

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye, KKTC’nin izolasyondan etkilenmemesi için gayret gösteriyor” dedi. Bakan Fidan, 2 devletli çözüm çağrısını da yineledi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, KKTC'nin başkenti Lefkoşa​'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar​ ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Tatar, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DIŞINDA SEÇENEK YOK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye​ ve Yunanistan arasındaki olumlu havanın Kıbrıs’ta da yankı bulması dileğinde bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Kıbrıs’ta dayatmalarla yol alınamayacağını vurgulayarak, “İki devletli çözüm dışında seçenek yok. Türkiye'nin, Yunanistan'ın, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün” dedi.

1974'ten bu yana iki kesim arasında kan dökülmediğini, savaş olmadığını, Güney Kıbrıs​ Rum Yönetimi'nin (GKRY) ekonomi, yatırım ve turizm alanlarında ilerlediğini aktaran Fidan, savaş ve terör tehdidi de olmadığını ve KKTC'nin de kendi yoluna barışla devam ettiğini dile getirdi. Fidan, bunun daha yapısal hale getirilebileceğini kaydederek, uluslararası toplumun neden bunun görmezden geldiğini sorguladı.

Asıl çağrısını GKRY'deki vatandaşlara ve siyasi liderlere yapmak istediğine işaret eden Fidan, "Onlar da Kıbrıs adasını daha ileriye modern şekilde, kalkınmış olarak, barışçıl şekilde ve güvenliği sonsuza kadar teminat altına almak istiyorlarsa bu türden çözümleri hayata geçirmede cesur davranmaları gerekiyor. Ben buradan kendilerini cesur olmaya davet ediyorum." dedi.

Fidan, bu konuda sağduyusu olan insanların ellerinden geleni yapacağına inandığını belirterek, iki devletli çözümden sonra adanın otorite ve inisiyatif sahibi siyasetçilerinin iki taraftan da bir araya gelip adayı çok daha ileri götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yunanistan ile Türkiye arasında cereyan eden olumlu siyasi havanın adada yankı bulmasını istediklerini kaydeden Fidan, "Yunanistan'ın, Türkiye'nin, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün." dedi.

Fidan, bu formülü hayata geçirmek için dünü kaybettiklerini ancak geleceği kaybetmemeleri gerektiğini aktararak, "Dört kesim bir araya gelelim. Bölgemizde, hem Ege'de hem Akdeniz'de beraber barış dolu, huzur dolu bir geleceği inşa edelim. Bu sadece kendi halklarımıza değil, bölgeye de muazzam bir refah ve barış getirecek." ifadelerini kullandı.