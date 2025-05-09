Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK’nın silah bırakması yetmez!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de terörün zemini çoktan ortadan kalmış durumda zaten" diyen Fidan, örgütün yapacağı açıklamaların beklendiğini ve olumlu bir cevap çıkmasının Türkiye için önemli bir sonuç olacağını dile getirdi.

Bakan Fidan, sadece silahların bırakılmasının değil, örgütün tüm illegal yapılarının ve istihbari faaliyetlerinin de son bulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

“Bugün haberlere bunların ilan edileceği bilgisi geçildi. ama bir müddet daha anlaşılan bunu bekleme durumunda olacağız. Örgütün tarihi çağrıya cevabını duymak için. Türkiye terörün zeminini çoktan ortadan kaldırmış durumda. Buradan olumlu bir cevap çıkması bizim için fevkalede bir sonuç olur.

“SURİYE’DE YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR”

İllegal yapıların istihbari yapıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Demokratik şeffaf herkesin hesap verebilir bir örgütlenme Türkiye'de tanınıyor. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması demek de hayatın bir sonu değil. Suriye'de yeni bir düzen kuruluyor artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin birbirine saygı duyduğu bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor.

PKK'nın mevcut haliyle Türkiye'ye kan kaybettirecek bir durumda olması Türkiye ile bölgesel yarış içerisinde olan belli ülkeler de var. Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek bunu güçlü bir liderlikle hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin işine gelir. Bunlar bir beklenti içerisinde olabilir biz bunların üstesinden gelebiliriz. Bizim istihbaratımızın geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Burada bizim bir sıkıntımız yok. Biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara tepki göstermede aldığımız bir meşruiyet var.

“ÇOK FAZLA ALTERNATİF SENARYOMUZ VAR”

Suriye ile ilgili temel kararların Suriyelililer tarafından alınmasına dikkat ediyoruz. Silahlı terör unsurlarının bölgede olmaması. PKK'nın kendisini lağvetme silahları bırakmasını zaman içerisinde hep beraber göreceğiz. Çok fazla alternatif senaryomuz var. Bütün alternatif konulara hazırız. Siyasi irade, beklenti, terörle mücadelenin de ötesinde. Suriye ve Irak'ta kaygan bir zemin var. Irak her geçen gün daha çok istikrara gidiyor. Türkiye'nin belli bölgeleri silahlı çatışmaların yer aldığı bir yer değil. PKK an itibariyle Türkiye'de 1 metrekare yer bile işgal eder durumda değil. İsrail, Irak'ta Sincar da dahil birçok yeri işgal eder durumda. Suriye de hakeza öyle.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Trump'ın yönetimi gelmesinin ardından ABD ile Avrupa arasında başlayan ekonomik ve diplomatik krizlere dikkat çeken Bakan Fidan "Avrupa Birliği, ABD silahlarına bağlılığını azaltmaya çalışıyor. Almanya ve Fransa’nın Türkiye’ye kimlikle ilgili bir hususta alma konusunda iradeleri yok, almama konusunda iradeleri var. İngiltere ve Türkiye Avrupa Birliği’nde olsalardı, bu coğrafyada kendi çekim merkezimizi oluşturabilirdik. Çok fazla Amerika bağımlılığı ve sürüklenmeler olmazdı, hem ticari hem siyasi, güvenlik ilişkileri daha rahat götürülebilirdi" açıklamasını yaptı.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN ÇATIŞMALARI!

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmaların nükleer bir savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Fidan "İki nükleer güç açıktan savaşa girerse elbette bir risk oluşur. Umudumuz gerginliğin daha fazla yükselmemesidir" diye konuştu.

FİDAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Dışişleri Bakanı Fidan, kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu paylaştı. Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" dedi.

