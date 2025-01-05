Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'yı ve FETÖ'yü ülkeden temizledik!

05 Ocak 2025 18:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Bakan Fidan, "Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel günler ve gelecek bekliyor" dedi. PKK ve FETÖ’yü de temizlediklerinin altını çizen Bakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Niğde’de Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti​ Niğde​ 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar diyarı, Anadolu'nun güzide şehri Niğde'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın selamını ve sevgilerini getirdiğini belirten Fidan, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEDİK”

Bakan Fidan, devam eden kongre​ sürecinin parti için "demokrasi bayramı" olduğunu vurgulayarak, PKK'yı ve FETÖ'yü ülkeden temizlediklerini anlattı. Fidan şöyle konuştu:

“İstikrarsızlığın ve savaşların sona ermediği bir coğrafyada, bölgede çok şükür ülkemizi bir güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık. Yapılan hizmetlerle Türkiye, altyapısı ve sanayisiyle bugün çok daha müreffeh bir ülke haline geldi. Sahip olduğumuz teknolojik yetenekleri kullanıyoruz.”

“BÖLGESEL SAVAŞLARIN BİTMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ”

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başka coğrafyalardaki insanların da istikrar ve refah içinde olmasını hedeflediklerine işaret ederek, her şeyden önce bölgedeki savaşların ve çatışmaların bir an önce bitmesi için çabaladıklarını aktardı.

Hem bölgede hem de komşu ülkelerde barış ve istikrar olmasını istediklerini dile getiren Fidan, bütün dış politika ve çalışmaları bu hedefin etrafında şekillendirdiklerini, bunun için siyasi destek verdiklerini, tecrübe aktardıklarını ve kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kongreye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve teşkilat mensupları katıldı.