Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'da: Kıbrıs meselesinde tutumumuz belli

08 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:36

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde olumlu yönde seyrettiğini belirten Bakan Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Kıbrıs konusunda Türkiye'nin tutumunun belli olduğunu söyleyen Fidan, Ege'deki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Konuşmasında mevkidaşına teşekkür ederek başlayan Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

"İLİŞKİLERİMİZ OLUMLU YÖNDE İLERİYOR"

Bakan Fidan konuşmasında "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemekte. Çok boyutlu ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm ve kültür gibi alanlarda hep beraber önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasında yeni iş birliği alanlarında çalışmaların sürdüğünü kaydeden Hakan Fidan, "İçinde bulunduğumuz bölge çok sayıda sorun barındırmakta. Bu zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı güven içerisinde hareket edebilmesi gerekiyor. Kazan-kazan yaklaşımıyla halklarımızın refahına ve huzuruna katkı sağlayabiliriz" dedi.

"EBEDİ KOMŞULUK EBEDİ DOSTLUĞA DÖNÜŞMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu yönde siyasi irade ortaya koyduğunu belirten Bakan Fidan, "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz. Bu hedefe samimi ve yapıcı bir anlayışla ulaşabileceğimizden hiç kuşkum yok" diye konuştu.

İkili ilişkilerin değerlendirildiğini vurgulayan Bakan Fidan önümüzdeki aylara ilişkin yol haritasının gözden geçirildiğini aktardı. Bakan Fidan, 2025 yılının ilk aylarında Ankara'da liderlerin katılımıyla 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarının ele alındığını ve imzalanabilecek anlaşmaların hazırlandığını belirtti.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ VURGUSU

"Liderlerimiz tarafından ortaya konulan 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Sorunlarımıza doğru teşhisler koymamız gerekiyor. Gerginlik ve kriz çıkarma potansiyeli olan tüm sorunları karşılıklı saygı çerçevesinde ele almalıyız. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesini de görüştük. Bu konuda Türkiye'nin tutumu belli. Federasyon modelinin artık geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır. Ülkelerimiz ortak tarihle birbirine bağlıdır. Azınlıklar birer zenginlik kaynağıdır.

Terör örgütleriyle mücadelede komşumuzdan daha etkin bir mücadele görmek istediğimizi ifade ettik. Düzensiz göçle mücadelede de iş birliğimizi ilerletmeyi istiyoruz. Orta Doğu, Ukrayna, Balkanlar başta olma üzere yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri değerlendirdik. Filistin meselesinde iki devletli çözüm doğrultusunda çözüm bekliyoruz. Aksi halde Netanyahu fanatizmi bölgeyi kana bulamaya devam edecek."

"İLETİŞİM KANALLARIYLA ÇELİŞKİLERİN BÜYÜMESİ ÖNLENDİ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ise konuşmasında "doğrudan, direkt ve samimi iletişim kanalı" aracılığıyla iki ülke arasındaki sorunların artmasına ve çelişkilerin zor hale gelmesine engel olunduğunu dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasında normalleşme süreci yaşandığına dikkat çeken Yunan bakan, "Öyle bir süreç ki karmaşık bir uluslararası ve bölgesel ortamda aramızda iki iyi dost, komşu ülke olarak geliştirdiğimiz temaslar sayesinde çok iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

10 Yunan adasında kapıda vize uygulamalarının önyargıların önüne geçilmesi anlamında önemli katkılar sağladığını vurgulayan Yorgo Gerapetritis, ikili ilişkiler konusunda çeşitli konulara değinildiğini aktardı.

Üst pozisyonlarda ortak adaylıkların konuşulduğunu bildiren Yunan Bakan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar sıcak bir şekilde başlamış olması Yunaistan için memnuniyet kaynağı" ifadelerini kullandı.

KIBRIS, DOĞU AKDENİZ VE EGE DENİZİ MESELESİ

Azınlıklar meselesine de değinildiğini aktaran Gerapetritis, "Azınlıklar iki ülke arasında bir dostluk köprüsü teşkil etmeli. Kıbrıs meselesine de değinme fırsatımız oldu. Biz Yunanistan olarak, sürdürülebilir, adil ve işler bir çözüme götürecek yapıcı bir diyalog tarafında çok tutarlı bir tutum benimsiyoruz. Çelişki dolu bir dünyada birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı vatandaşları için bir refah teşkil edeceği gibi ekonomik bir sembol halinde de önemli rol alacaktır" diye görüş belirtti.

Toplantıda ayrıca Ege'de ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge için başlayacak kapsamlı görüşmelerin ön şartları da ele alındı. Yunan Bakan Gerapetritis, "Biz Yunanistan olarak tutumumuz ile Türkiye'nin tutumu arasında büyük bir mesafe olduğunun farkındayız. Fakat bu mesafeyi tartışmak, azaltmak ve küçültmek konusunda kararlıyız. Her halükarda inşa ettiğimiz bu pozitif ortamı muhafaza etme ve geliştirme irademizi dile getirme fırsatımız oldu" şeklinde konuştu.

"İSRAİL-İRAN GERİLİMİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Uluslararası çatışmalara da değinen Yunan Bakan Gerapetritis, Rusya'nın Ukrayna saldırısını ve Orta Doğu çatışmalarını ele alabildiklerini aktardı.

Yunan Bakan, "Biz özellikle İran İsrail ilişkilerinin boyutundan büyük endişe duyduğumuzu dile getirdik. Bu endişeyi iki taraf da paylaşmaktadır. Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının ikinci bir insani krize yol açacağı yönünde derin endişelerimiz vardır." diye konuştu.